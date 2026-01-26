Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский: Следующая встреча в Абу-Даби намечена на 1 февраля

Киевский главарь Владимир Зеленский сообщил о планах провести очередной раунд трёхсторонних переговоров с участием России и США 1 февраля.

Источник: Life.ru

«Мы предварительно говорили о том, что команды встретятся ещё раз в воскресенье. Будет хорошо, если удастся ускорить [сроки проведения] этой встречи», — сказал экс-комик.

Он добавил, что на первой встрече в Абу-Даби стороны успели обсудить ряд военных вопросов, и некоторые из них требуют дополнительной проработки к следующему раунду. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также подтверждал намерение провести новую встречу на текущей неделе.

Напомним, что по итогам двухдневных трёхсторонних переговоров в Абу-Даби источник с российской стороны сообщил о достижении определённых результатов, детали которых не разглашаются. Владимир Зеленский констатировал сохраняющиеся расхождения позиций Киева и Москвы, отметив, что американская сторона выступает в качестве посредника в поиске компромисса, но достижение успеха возможно только при готовности к взаимным уступкам всех участников диалога, включая США.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше