Зеленский: Следующая встреча в Абу-Даби намечена на 1 февраля

Напомним, что по итогам двухдневных трёхсторонних переговоров в Абу-Даби источник с российской стороны сообщил о достижении определённых результатов, детали которых не разглашаются. Владимир Зеленский констатировал сохраняющиеся расхождения позиций Киева и Москвы, отметив, что американская сторона выступает в качестве посредника в поиске компромисса, но достижение успеха возможно только при готовности к взаимным уступкам всех участников диалога, включая США.