Зеленский: Следующая встреча в Абу-Даби намечена на 1 февраля

«Мы предварительно говорили о том, что команды встретятся ещё раз в воскресенье. Будет хорошо, если удастся ускорить [сроки проведения] этой встречи», — сказал экс-комик.
Он добавил, что на первой встрече в Абу-Даби стороны успели обсудить ряд военных вопросов, и некоторые из них требуют дополнительной проработки к следующему раунду. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также подтверждал намерение провести новую встречу на текущей неделе.
Напомним, что по итогам двухдневных трёхсторонних переговоров в Абу-Даби источник с российской стороны сообщил о достижении определённых результатов, детали которых не разглашаются. Владимир Зеленский констатировал сохраняющиеся расхождения позиций Киева и Москвы, отметив, что американская сторона выступает в качестве посредника в поиске компромисса, но достижение успеха возможно только при готовности к взаимным уступкам всех участников диалога, включая США.
