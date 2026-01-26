Ричмонд
Украина вышла из соглашения СНГ об охране госграниц

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств-участников СНГ, свидетельствует документ, опубликованный на сайте его офиса.

«Выйти из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств — участников Содружества Независимых Государств, заключенного 20 марта 1992 года в Киеве», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.