Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявлял, что Киев будет и дальше ужесточать мобилизационные меры для восполнения потерь в рядах ВСУ. Дипломат подчеркнул, что киевский режим готов искать новые категории граждан для призыва, стремясь к продолжению вооруженного конфликта и военного положения на Украине.