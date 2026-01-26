Зеленский подписал закон о продлении военного положения на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине. Соответствующие данные появились на сайте Верховной рады страны.
Согласно документом, подписанный закон продлевает военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней с 3 февраля 2026 года. Таким образом, они будут действовать до 4 мая текущего года.
Соответствующие законы были приняты Верховной радой 14 января. Это стало уже 18-м разом, когда в стране продлевается военное положение и мобилизация.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявлял, что Киев будет и дальше ужесточать мобилизационные меры для восполнения потерь в рядах ВСУ. Дипломат подчеркнул, что киевский режим готов искать новые категории граждан для призыва, стремясь к продолжению вооруженного конфликта и военного положения на Украине.