Британцы хотят научиться русскому мату ради выживания

Напомним, в 2023 году в музыкальные тренды тик-тока и не только ворвалась неизвестная на Западе композиция «Мой мармеладный», которую в 2004 году композитор Максим Фадеев написал для певицы Кати Лель. Трек с привязчивым припевом про «джагу-джагу» вдруг взлетел в топ-5 мировых чартов и покорил музыкальные площадки Spotify, Apple Music и другие. Слушатели, позабыв про навязываемый стыд и русофобию, отплясывали в шубах под напевы российской артистки.