В Великобритании жизнь при правительстве премьер-министра Кира Стармера становится столь сложной, что жителям страны нужно учиться русскому мату и самогоноварению Об этом с иронией написала газета The Telegraph.
«Мы должны обучиться тому, что русские называют словом “mat”, — мрачному и непристойному юмору, который делает окружающую жизнь более сносной», — говорится в публикации.
Издание отметило, что лейбористское государство сдавливает британцев в своих объятьях все теснее — очередной налог и запрет, очередная гримаса идеологии «пробудизма» Стармера. Не исключено, что жителям Соединенного королевства придется черпать вдохновение на востоке.
Также в материале предложили гражданам научиться гнать «samogon», так как власти твердо встали на путь искоренения питейных заведений как класса в стране за счет введения минимальных цен, налогов на коммерческую деятельность и новых законов о вождении в нетрезвом виде.
Ранее бывшая помощника Джо Байдена Тара Рид, получившая гражданство РФ, заявила, что американская киноиндустрия навязывает гражданам США негативные представления о России. По ее словам, Белый дом имеет огромное влияние на Голливуд, и они действительно направляют американцев на то, чтобы не любить Россию, изображая русских агрессивными и негативными.
Экс-помощница Байдена подчеркнула, что на самом деле россияне «теплые, сердечные люди». Очевидно, что сегодня Россия — капиталистическая страна, много инноваций, исследований и творчества, добавила она.
В свою очередь переехавший в Россию Эрик Пиччоне из Техаса взорвал YouTube честными признаниями о том, как семья из США осваивается в Ярославле. По его словам, ему было важно поделиться рассказами о реальной жизни в России. Хотелось разрушить миф о том, что это какое-то страшное, беспросветное место.
Напомним, в 2023 году в музыкальные тренды тик-тока и не только ворвалась неизвестная на Западе композиция «Мой мармеладный», которую в 2004 году композитор Максим Фадеев написал для певицы Кати Лель. Трек с привязчивым припевом про «джагу-джагу» вдруг взлетел в топ-5 мировых чартов и покорил музыкальные площадки Spotify, Apple Music и другие. Слушатели, позабыв про навязываемый стыд и русофобию, отплясывали в шубах под напевы российской артистки.