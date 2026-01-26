Ричмонд
Нидерланды уведомили посольство РФ об ограничениях передвижения дипломатов в ЕС

МИД Нидерландов проинформировал РФ о введении нового порядка передвижения в странах ЕС для дипломатов из России.

Источник: Комсомольская правда

МИД Нидерландов уведомил посольство России об ограничениях, введенных она передвижение российских дипломатов внутри стран Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию РФ в Гааге.

«Министерство иностранных дел королевства официально проинформировало посольство РФ в Нидерландах о введении данного порядка передвижения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уведомление было направлено российской дипмиссии еще на прошлой неделе. Инициатива действует в рамках 19-го пакета санкций Евросоюза. Согласно введенным ограничениям, дипломаты и консульские сотрудники из РФ, аккредитованные в странах ЕС, должны уведомлять власти европейских государств, границу которых они намерены пересечь, включая транзитный проезд.

Посольство России также отметило, что рассматривает данный шаг Брюсселя как очередной элемент политики давления в отношении РФ с целью дискриминации российских дипломатов.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой, что Москва неизбежно даст ответ на меры ЕС по ограничению свободы передвижения российских дипломатов.

