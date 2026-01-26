Нидерланды уведомили посольство РФ об ограничениях передвижения дипломатов в ЕС

«Министерство иностранных дел королевства официально проинформировало посольство РФ в Нидерландах о введении данного порядка передвижения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что уведомление было направлено российской дипмиссии еще на прошлой неделе. Инициатива действует в рамках 19-го пакета санкций Евросоюза. Согласно введенным ограничениям, дипломаты и консульские сотрудники из РФ, аккредитованные в странах ЕС, должны уведомлять власти европейских государств, границу которых они намерены пересечь, включая транзитный проезд.
Посольство России также отметило, что рассматривает данный шаг Брюсселя как очередной элемент политики давления в отношении РФ с целью дискриминации российских дипломатов.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой, что Москва неизбежно даст ответ на меры ЕС по ограничению свободы передвижения российских дипломатов.