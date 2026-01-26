Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев предложил мэру Нью-Йорка перенять у Москвы опыт уборки снега

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани изучить московский опыт очистки улиц от снега.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев предложил мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани перенять у Москвы опыт эффективной уборки снега.

Соответствующее заявление Дмитриев опубликовал в соцсетях. Он прокомментировал появившиеся в сети кадры, на которых Мамдани самостоятельно убирает снег, отметив, что такие действия выглядят как удачная фотосессия и заслуживают похвалы. При этом Дмитриев добавил, что следующим шагом могло бы стать изучение московских практик содержания улиц в зимний период.

Ранее синоптики предупредили о сложных погодных условиях в Москве в конце января. После периода сильных морозов в столицу придёт потепление, которое будет сопровождаться интенсивными снегопадами, метелью и образованием снежных заносов. По прогнозам, за два дня в городе может выпасть до половины месячной нормы осадков, после чего ожидается новая волна похолодания.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше