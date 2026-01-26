Дмитриев предложил мэру Нью-Йорка перенять у Москвы опыт уборки снега

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев предложил мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани перенять у Москвы опыт эффективной уборки снега.
Соответствующее заявление Дмитриев опубликовал в соцсетях. Он прокомментировал появившиеся в сети кадры, на которых Мамдани самостоятельно убирает снег, отметив, что такие действия выглядят как удачная фотосессия и заслуживают похвалы. При этом Дмитриев добавил, что следующим шагом могло бы стать изучение московских практик содержания улиц в зимний период.
Ранее синоптики предупредили о сложных погодных условиях в Москве в конце января. После периода сильных морозов в столицу придёт потепление, которое будет сопровождаться интенсивными снегопадами, метелью и образованием снежных заносов. По прогнозам, за два дня в городе может выпасть до половины месячной нормы осадков, после чего ожидается новая волна похолодания.