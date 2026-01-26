Дмитриев предложил мэру Нью-Йорка перенять у Москвы опыт уборки снега

Ранее синоптики предупредили о сложных погодных условиях в Москве в конце января. После периода сильных морозов в столицу придёт потепление, которое будет сопровождаться интенсивными снегопадами, метелью и образованием снежных заносов. По прогнозам, за два дня в городе может выпасть до половины месячной нормы осадков, после чего ожидается новая волна похолодания.