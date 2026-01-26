Писториус: Германия больше не может снабжать Украину системами Patriot

Германия больше не сможет направлять Украине системы противовоздушной обороны Patriot, так в потребность в них есть в самой стране, сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
После встречи с министром обороны Литвы Робертасом Каунасом журналисты задали Писториусу вопрос о возможности Германии передать Украине дополнительные системы Patriot.
«Большего мы сделать не сможем, потому что сами ждем заместительных поставок», — приводит слова немецкого министра Reuters.
Писториус обратил внимание, что Берлин уже передал Киеву более трети собственных систем Patriot, что «непропорционально много» для Украины.
Министр также сообщил, что Германия является единственным поставщиком ЗРК IRIS-T и постоянно направляет их Украине.
Ранее Гельмут Раух, глава компании Diehl Defence, которая производит IRIS-T, сообщил, что Украина заказала 18 таких оборонных систем и рассматривает возможность увеличения закупок в перспективе.
Напомним, 1 января Минобороны Украины сообщило о получении двух дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.