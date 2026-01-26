Зеленский продлил военное положение на Украине до 4 мая

Это уже 18-е продление этих мер с момента их введения 24 февраля 2022 года. В связи с непрерывным действием военного положения на Украине не проводятся выборы любого уровня — ни парламентские, ни президентские, ни местные. Этот факт позволяет Владимиру Зеленскому оставаться у власти, хотя его президентские полномочия истекли ещё 20 мая 2024 года.