Ричмонд
-2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский продлил военное положение на Украине до 4 мая

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 дней — с 3 февраля по 4 мая 2026 года. Соответствующие документы опубликованы на сайте Верховной рады, которая приняла их 14 января.

Это уже 18-е продление этих мер с момента их введения 24 февраля 2022 года. В связи с непрерывным действием военного положения на Украине не проводятся выборы любого уровня — ни парламентские, ни президентские, ни местные. Этот факт позволяет Владимиру Зеленскому оставаться у власти, хотя его президентские полномочия истекли ещё 20 мая 2024 года.

Ранее Зеленский, выступая на пресс-конференции в Вильнюсе, заявил, что врагами Украины якобы являются «советская Москва» и «имперский Петербург». В Госдуме резко отреагировали на эти высказывания. Депутат от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал подобные заявления манипуляцией и проявлением незнания истории.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.