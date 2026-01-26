Это уже 18-е продление этих мер с момента их введения 24 февраля 2022 года. В связи с непрерывным действием военного положения на Украине не проводятся выборы любого уровня — ни парламентские, ни президентские, ни местные. Этот факт позволяет Владимиру Зеленскому оставаться у власти, хотя его президентские полномочия истекли ещё 20 мая 2024 года.
Ранее Зеленский, выступая на пресс-конференции в Вильнюсе, заявил, что врагами Украины якобы являются «советская Москва» и «имперский Петербург». В Госдуме резко отреагировали на эти высказывания. Депутат от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал подобные заявления манипуляцией и проявлением незнания истории.
