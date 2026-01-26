Зеленский продлил мобилизацию на Украине

Зеленский продлил срок действия мобилизации и военного положения на 90 дней.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Об говорится в указе опубликованном на официальном сайте Офиса президента Украины.
Военное положение и режим общей мобилизации в Украине продлены до 4 мая 2026 года. Соответствующие законы, одобренные Верховной Радой, подписал президент Владимир Зеленский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действующий в стране режим мобилизации будет сохранен даже в случае достижения договоренностей о мирном урегулировании конфликта. В связи с этим вариант полной и быстрой демобилизации в настоящее время не рассматривается.