Ричмонд
-2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский продлил мобилизацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Об говорится в указе опубликованном на официальном сайте Офиса президента Украины.

Зеленский продлил срок действия мобилизации и военного положения на 90 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Об говорится в указе опубликованном на официальном сайте Офиса президента Украины.

Военное положение и режим общей мобилизации в Украине продлены до 4 мая 2026 года. Соответствующие законы, одобренные Верховной Радой, подписал президент Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действующий в стране режим мобилизации будет сохранен даже в случае достижения договоренностей о мирном урегулировании конфликта. В связи с этим вариант полной и быстрой демобилизации в настоящее время не рассматривается.