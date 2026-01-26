Зеленский продлил мобилизацию на Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действующий в стране режим мобилизации будет сохранен даже в случае достижения договоренностей о мирном урегулировании конфликта. В связи с этим вариант полной и быстрой демобилизации в настоящее время не рассматривается.