Генсек НАТО Рютте заявил о тихой отмене ограничений на оружие Украине

«В общем, я говорю — если вы поставляете свои системы, пожалуйста, без ограничений на них, чтобы Украина могла действительно использовать их. Но что бы ни было поставлено, конечно, не мне комментировать. Я могу только тихо работать за кулисами», — сказал он.
Рютте отметил, что каждая страна альянса сама решает, вводить ли ограничения на поставляемое оружие.
В середине января страны НАТО усилили присутствие военно-транспортной авиации в польском аэропорту Жешув. Этот аэропорт служит главным логистическим центром для поставок вооружений на Украину. Специализированные источники зафиксировали прибытие нескольких тяжёлых транспортников. Среди них два бельгийских Airbus A400M Atlas, канадские Lockheed CC-130J Hercules и британский Boeing C-17A Globemaster III. Также прибыли польский служебный Gulfstream G550, ещё один британский A400M Atlas, бизнес-джет Dassault Falcon 900EX и два самолёта-заправщика Airbus A330−243 MRTT.
