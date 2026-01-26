Путин заявил, что РФ просят не наносить удары по объектам на Украине

На встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко президент России Владимир Путин обсудил ход реализации мер по защите региона от атак беспилотных летательных аппаратов.
Дрозденко доложил, что из запланированных 17 оборонительных объектов уже построено 16, все они софинансированы из регионального бюджета и демонстрируют свою эффективность.
Во время показа презентации губернатор начал говорить о попытках атак, на что Путин заметил: «А нас просят этого не делать». Дрозденко, однако, настаивал на важности продолжения работ, заявив: «Владимир Владимирович, это надо делать, потому что это очень важно».
