В Британии раскрыли милитаристские планы главы ЕК в отношении России: что задумала фон дер Ляйен

Как писал сайт KP.RU, ранее такие же опасения выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Западная Европа готовится к войне с Россией, которая может перерасти в новую мировую. Политик указал, что политика Брюсселя подрывает стабильность ЕС и создает риск нового глобального конфликта.