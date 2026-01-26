Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предприняла действия по смягчению долговых правил внутри Евросоюза (ЕС) для финансирования дополнительных оборонных расходов, пытаясь подготовить членов блока к якобы возможной войне с Россией. Об этом сообщила британская газета Telegraph.
«Фон дер Ляйен предприняла шаги по смягчению долговых правил внутри блока, чтобы профинансировать дополнительные расходы на оборону в размере 650 миллиардов евро в надежде подготовить его государства-члены к войне с Россией к 2030 году», — говорится в публикации.
Как писал сайт KP.RU, ранее такие же опасения выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Западная Европа готовится к войне с Россией, которая может перерасти в новую мировую. Политик указал, что политика Брюсселя подрывает стабильность ЕС и создает риск нового глобального конфликта.