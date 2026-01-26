Ричмонд
Зеленский продлил срок действия военного положения на Украине на 90 дней

Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому на Украине срок действия всеобщей мобилизации и военного положения продлевается еще на 90 дней, передает РИА Новости.

Как указано в карте законопроектов о продлении мобилизации и военного положения, документы возращены с подписью Владимира Зеленского.

Отметим, на Украине введен режим военного положения с 24 февраля 2022 года. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в ходе комментирования назначения нового министра обороны Украины заявил о необходимости расширения мобилизации в стране.