Зеленский продлил срок действия военного положения на Украине на 90 дней

Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому на Украине срок действия всеобщей мобилизации и военного положения продлевается еще на 90 дней, передает РИА Новости.
Как указано в карте законопроектов о продлении мобилизации и военного положения, документы возращены с подписью Владимира Зеленского.
Отметим, на Украине введен режим военного положения с 24 февраля 2022 года. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в ходе комментирования назначения нового министра обороны Украины заявил о необходимости расширения мобилизации в стране.