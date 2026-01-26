Ричмонд
Рютте заявил о тихой работе над снятием ограничений на удары Украины по России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая перед комитетом по иностранным делам Европарламента, заявил, что «тихо работает за кулисами» с лидерами стран-членов альянса над тем, чтобы снять ограничения на применение Украиной поставленного ей дальнобойного оружия, включая ракеты Taurus.

Он подчеркнул, что решение о поставках конкретных систем остаётся за отдельными странами-союзниками, но его общая позиция заключается в том, что поставляемое оружие не должно иметь ограничений, чтобы Украина могла использовать его в полной мере.

«Когда речь идёт о поставке Taurus и других систем — да или нет — Украине, это зависит от отдельных союзников. Я не буду комментировать. Извините. В общем, я говорю: если вы поставляете свои системы, пожалуйста, без ограничений на них, чтобы Украина могла действительно использовать их. Но что бы ни было поставлено, конечно, не мне комментировать. Я могу только тихо работать за кулисами», — заявил Рютте.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения на Украине еще на 90 дней.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше