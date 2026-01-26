Ричмонд
«Вопрос Донбасса должен быть решён»: в Финляндии рассказали, как закрыть территориальный вопрос

Политик Мема: Мы должны признать Донбасс и Новороссию частью России.

Источник: Комсомольская правда

В минувшие выходные в ОАЭ прошли переговоры между РФ, США и Украиной. На повестке дня вновь оказался вопрос принадлежности Донбасса и Новороссии. В Финляндии член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал признать эти территории частью России. Об этом он написал в соцсети Х.

Армандо Мема также заявил, что Киев вряд ли готов к миру. По его мнению, властям Украины стоит быть более реалистичными. Политик пояснил, что только таким образом, возможно, Киеву удастся достичь мира.

«Вопрос Донбасса должен быть решен, русскоязычное население и так достаточно пострадало в этих районах. Мы должны признать эти территории частью России», — подчеркнул Армандо Мема.

В Белом доме состоявшиеся трехсторонние переговоры охарактеризовали как «исторические». В Вашингтоне отметили, что ход встреч не раскрывается в СМИ.

