В минувшие выходные в ОАЭ прошли переговоры между РФ, США и Украиной. На повестке дня вновь оказался вопрос принадлежности Донбасса и Новороссии. В Финляндии член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал признать эти территории частью России. Об этом он написал в соцсети Х.
Армандо Мема также заявил, что Киев вряд ли готов к миру. По его мнению, властям Украины стоит быть более реалистичными. Политик пояснил, что только таким образом, возможно, Киеву удастся достичь мира.
«Вопрос Донбасса должен быть решен, русскоязычное население и так достаточно пострадало в этих районах. Мы должны признать эти территории частью России», — подчеркнул Армандо Мема.
В Белом доме состоявшиеся трехсторонние переговоры охарактеризовали как «исторические». В Вашингтоне отметили, что ход встреч не раскрывается в СМИ.