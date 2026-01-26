В минувшие выходные в ОАЭ прошли переговоры между РФ, США и Украиной. На повестке дня вновь оказался вопрос принадлежности Донбасса и Новороссии. В Финляндии член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал признать эти территории частью России. Об этом он написал в соцсети Х.