Самолёт-разведчик США Poseidon пролетел у порта Мурманска

Американский борт стартовал с международного аэропорта Кефлавик в Исландии. Затем его зафиксировали в международном воздушном пространстве над Баренцевым морем — рядом с мурманским портом.
Сейчас разведывательный самолёт исчез с радаров. Его больше не видят в районе Мурманска.
Ранее, 20 января, другой самолёт этой же модели совершил длительный полёт над акваторией Чёрного моря. Борт приблизился к российскому побережью у Сочи. Вылет разведчика тогда состоялся с авиабазы на Сицилии.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.