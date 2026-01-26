Ричмонд
-2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт-разведчик США Poseidon пролетел у порта Мурманска

Разведывательный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon пролетел вблизи Мурманска. Об этом говорят данные сервиса Flightradar24, который отслеживает воздушное движение.

Источник: Life.ru

Американский борт стартовал с международного аэропорта Кефлавик в Исландии. Затем его зафиксировали в международном воздушном пространстве над Баренцевым морем — рядом с мурманским портом.

Сейчас разведывательный самолёт исчез с радаров. Его больше не видят в районе Мурманска.

Ранее, 20 января, другой самолёт этой же модели совершил длительный полёт над акваторией Чёрного моря. Борт приблизился к российскому побережью у Сочи. Вылет разведчика тогда состоялся с авиабазы на Сицилии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше