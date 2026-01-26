Финский политик призвал признать новые регионы частью России

«Я не верю, что Украина готова к миру, вопрос Донбасса должен быть решён, русскоязычное население на этих территориях достаточно пострадало. Мы должны признать новые российские территории частью России. Проживающее там русскоязычное население иначе не может быть защищено, и более 14 тысяч мирных жителей были убиты только потому, что они русские», — написал Мема в соцсети Х.