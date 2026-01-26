Европейские лидеры объявили о прекращении закупок российского газа с 2027 года. Избранный ЕС путь означает добровольное подчинение США. Так высказался финский политик Армандо Мема в соцсети Х.
По его словам, Европа ослабляет свои позиции разрывом связей с Россией. Политик назвал решение Евросоюза стратегической ошибкой.
«ЕС добровольно выбрал подчинение США вместо того, чтобы быть независимым и защищать собственные интересы», — констатировал Армандо Мема.
Политик также прокомментировал переговоры между РФ, США и Украиной. Он призвал решить вопрос принадлежности Донбасса и Новороссии. Политик заявил, что эти территории необходимо признать частью России. Он также указал на неготовность Украины к заключению мира.