В Финляндии указали властям ЕС на ошибку: Евросоюз выбрал путь зависимости от США

Политик Мема заявил, что ЕС выбрал подчинение США, отказавшись от газа РФ.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры объявили о прекращении закупок российского газа с 2027 года. Избранный ЕС путь означает добровольное подчинение США. Так высказался финский политик Армандо Мема в соцсети Х.

По его словам, Европа ослабляет свои позиции разрывом связей с Россией. Политик назвал решение Евросоюза стратегической ошибкой.

«ЕС добровольно выбрал подчинение США вместо того, чтобы быть независимым и защищать собственные интересы», — констатировал Армандо Мема.

Политик также прокомментировал переговоры между РФ, США и Украиной. Он призвал решить вопрос принадлежности Донбасса и Новороссии. Политик заявил, что эти территории необходимо признать частью России. Он также указал на неготовность Украины к заключению мира.

