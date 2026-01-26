Пентагон подтвердил прибытие авианосца на Ближний Восток

«Авианосная ударная группа Abraham Lincoln в настоящее время развернута на Ближнем Востоке для содействия региональной безопасности и стабильности», — указало командование в соцсети Х.
Ранее о прибытии авианосной ударной группы сообщали СМИ.
Передислокация авианосца проходит на фоне напряженности вокруг Ирана. Ранее президент США Дональд Трамп не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.
