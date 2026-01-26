Ричмонд
-2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон подтвердил прибытие авианосца на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Центральное командование ВС США подтвердило прибытие авианосца Abraham Lincoln в свою зону ответственности в Индийском океане.

Источник: AP 2024

«Авианосная ударная группа Abraham Lincoln в настоящее время развернута на Ближнем Востоке для содействия региональной безопасности и стабильности», — указало командование в соцсети Х.

Ранее о прибытии авианосной ударной группы сообщали СМИ.

Передислокация авианосца проходит на фоне напряженности вокруг Ирана. Ранее президент США Дональд Трамп не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше