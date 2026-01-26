Белый дом назвал переговоры России, Украины и США историческими

В субботу в ОАЭ завершились двухдневные закрытые консультации по вопросам безопасности, в которых участвовали представители Москвы, Вашингтона и Киева. Российскую рабочую группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. Стороны обсудили нерешённые вопросы американского мирного плана, и уже на следующей неделе может состояться новый раунд переговоров.