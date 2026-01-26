Ричмонд
Белый дом назвал переговоры России, Украины и США историческими

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что многосторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США, состоявшиеся в минувшие выходные, имеют историческое значение.

На брифинге она подчеркнула, что, несмотря на отсутствие широкого освещения в СМИ, администрации президента удалось впервые собрать за одним столом представителей обеих сторон конфликта, что стало важным шагом на пути к миру.

В субботу в ОАЭ завершились двухдневные закрытые консультации по вопросам безопасности, в которых участвовали представители Москвы, Вашингтона и Киева. Российскую рабочую группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. Стороны обсудили нерешённые вопросы американского мирного плана, и уже на следующей неделе может состояться новый раунд переговоров.

Ранее Рютте заявил о тихой работе над снятием ограничений на удары Украины по России.

