Трамп: США сосредоточили крупные силы рядом с Ираном

«У нас большая армада рядом с Ираном. Больше, чем [было американских сил рядом] с Венесуэлой», — сказал глава вашингтонской администрации в интервью журналистам портала Axios. «Они хотят заключить сделку, — добавил Трамп, говоря о властях Ирана. — Я знаю. Они неоднократно звонили. Они хотят говорить». Президент не уточнил, какие именно потенциальные договоренности имеет в виду.
Как отмечается в публикации, Трамп не пояснил, какие дальнейшие действия он намерен предпринять в отношении Ирана. Он полагает, что ситуация в республике «в состоянии изменений».
Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.Читать дальше