Трамп: США сосредоточили крупные силы рядом с Ираном

«У нас большая армада рядом с Ираном. Больше, чем [было американских сил рядом] с Венесуэлой», — сказал глава вашингтонской администрации в интервью журналистам портала Axios. «Они хотят заключить сделку, — добавил Трамп, говоря о властях Ирана. — Я знаю. Они неоднократно звонили. Они хотят говорить». Президент не уточнил, какие именно потенциальные договоренности имеет в виду.