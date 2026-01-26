Ричмонд
-2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США сосредоточили крупные силы рядом с Ираном

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США сосредоточили крупные силы вблизи Ирана, и выразил уверенность в готовности Тегерана к диалогу.

Источник: Reuters

«У нас большая армада рядом с Ираном. Больше, чем [было американских сил рядом] с Венесуэлой», — сказал глава вашингтонской администрации в интервью журналистам портала Axios. «Они хотят заключить сделку, — добавил Трамп, говоря о властях Ирана. — Я знаю. Они неоднократно звонили. Они хотят говорить». Президент не уточнил, какие именно потенциальные договоренности имеет в виду.

Как отмечается в публикации, Трамп не пояснил, какие дальнейшие действия он намерен предпринять в отношении Ирана. Он полагает, что ситуация в республике «в состоянии изменений».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше