НАБУ и САП хотят объявить в розыск Интерпола Миндича и Цукермана

Одни из главных фигурантов дела о коррупции на Украине бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман в скором времени могут попасть в розыск Интерпола. НАБУ и САП уже направили для этого соответствующие документы. Об этом сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в диалоге с «Украинской правдой».
К настоящему моменту ответ Интерпола не поступил. Организация не публиковала «Красного уведомления» для поиска и задержания бизнесменов.
«Да, направили», — кратко прокомментировал Александр Клименко.
По словам депутата Рады Ярослава Железняка, окружение Тимура Миндича в период массового отключения электричества в Киеве организовало новую мошенническую схему. На ней удалось заработать около 46 миллионов долларов.