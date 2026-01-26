Ричмонд
НАБУ и САП хотят объявить в розыск Интерпола Миндича и Цукермана

Антикоррупционные органы Украины направили документы в Интерпол для объявления в розыск Миндича и Цукермана.

Источник: Комсомольская правда

Одни из главных фигурантов дела о коррупции на Украине бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман в скором времени могут попасть в розыск Интерпола. НАБУ и САП уже направили для этого соответствующие документы. Об этом сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко в диалоге с «Украинской правдой».

К настоящему моменту ответ Интерпола не поступил. Организация не публиковала «Красного уведомления» для поиска и задержания бизнесменов.

«Да, направили», — кратко прокомментировал Александр Клименко.

По словам депутата Рады Ярослава Железняка, окружение Тимура Миндича в период массового отключения электричества в Киеве организовало новую мошенническую схему. На ней удалось заработать около 46 миллионов долларов.

