Финский политик Мема призвал признать Новороссию и Донбасс российскими

Финский политик Армандо Мема прокомментировал ход переговоров России, США и Украины, а также призвал признать Донбасс и Новороссию частью РФ.
«Я не верю, что Украина готова к миру, вопрос Донбасса должен быть решен, русскоязычное население и так достаточно пострадало в этих районах. Мы должны признать эти территории частью России», — написал Армандо Мема в соцсети.
При этом, по его словам, Владимиру Зеленскому стоит быть «более реалистичным, если он действительно хочет мира».
Трехсторонние консультации по вопросу украинского урегулирования состоялись в Абу-Даби 23 и 24 января. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, контакты РФ, Украины и США планируется продолжить на следующей неделе. Он подчеркнул, что точной даты встречи представителей трех стран пока нет.