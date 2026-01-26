The Telegraph: Франция видит угрозу в закупке Украиной британских ракет

Речь идет о пакете макрофинансовой поддержки на €90 млрд, который ЕС утвердил для Украины в декабре 2025 года и который формируется за счет общеевропейского бюджета. Париж настаивает, что средства военного блока пакета — €60 млрд — должны использоваться в первую очередь для закупки вооружений у производителей из стран ЕС, как это закреплено в решении о кредите.