Париж хочет независимости от британского и американского военпрома.
Франция выступает против попыток разрешить Украине направить часть нового кредита Евросоюза на закупку британских крылатых ракет Storm Shadow. Париж настаивает, чтобы выделенные Украине средства шли на развитие внутренней оборонной промышленности Евросоюза. Об этом сообщают британские СМИ.
«Франция не согласна с этими предложениями. Париж выступает за то, чтобы сделать ЕС стратегически независимым от своих союзников, главным образом от США и [Британии]», — пишет The Telegraph, текст приводит РБК.
Речь идет о пакете макрофинансовой поддержки на €90 млрд, который ЕС утвердил для Украины в декабре 2025 года и который формируется за счет общеевропейского бюджета. Париж настаивает, что средства военного блока пакета — €60 млрд — должны использоваться в первую очередь для закупки вооружений у производителей из стран ЕС, как это закреплено в решении о кредите.
Ранее сообщалось, что Россия осуждает любую военную поддержку Киева и требует от западных стран прекратить поставки оружия Украине. Такие меры, по мнению официальных властей, не меняют хода спецоперации, а лишь затягивают конфликт.