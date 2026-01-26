Франция заблокировала поставку британских ракет Storm Shadow Украине

В публикации приводятся оценки украинских военных, согласно которым их потребность в вооружении, произведённом вне ЕС, достигает 24 миллиардов евро. Речь идёт о таких системах, как американские ЗРК Patriot и ракеты PAC-3 к ним, а также о дальнобойных ракетах, которые европейские страны вряд ли смогут поставить. В этой ситуации коалиция считает, что Великобритания могла бы передать Украине ракеты Storm Shadow.