Франция заблокировала поставку британских ракет Storm Shadow Украине

Франция возражает против предложения приобрести для Украины британские дальнобойные ракеты Storm Shadow в рамках европейского пакета военной помощи объёмом 90 миллиардов евро. Как сообщает The Daily Telegraph, Париж настаивает, чтобы приоритет при закупках вооружения для Киева отдавался компаниям из стран Евросоюза.
Коалиция из ряда европейских государств, включая страны Балтии, Скандинавии, Польшу, Румынию, Чехию и Нидерланды, поддержала упрощение правил использования этого «военного кредита», что позволило бы Украине закупать оружие и у Великобритании. Однако, как отмечает издание со ссылкой на анонимных дипломатов, Франция является «очевидным оппонентом» такого подхода.
В публикации приводятся оценки украинских военных, согласно которым их потребность в вооружении, произведённом вне ЕС, достигает 24 миллиардов евро. Речь идёт о таких системах, как американские ЗРК Patriot и ракеты PAC-3 к ним, а также о дальнобойных ракетах, которые европейские страны вряд ли смогут поставить. В этой ситуации коалиция считает, что Великобритания могла бы передать Украине ракеты Storm Shadow.
Ранее Рютте заявил о тихой работе над снятием ограничений на удары Украины по России.
