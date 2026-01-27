СМИ: глава Сирии посетит Москву для встречи с Путиным в среду

Власть в Сирии сменилась в 2024 году. В конце ноября вооруженные отряды оппозиции начали наступление на позиции армии, заняли второй по значению город Алеппо, а в декабре вошли в Дамаск. Башар Асад сложил полномочия президента и покинул страну. В конце января Ахмеда аш-Шараа объявили главой государства на время переходного периода.