СМИ: глава Сирии посетит Москву для встречи с Путиным в среду

«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.
В предыдущий раз глава Сирии приезжал в Москву в середине октября. Тогда Путин и аш-Шараа обсудили двусторонние отношения. Та встреча стала первым контактом России и Сирии на высшем уровне после смены власти в арабской республике.
Власть в Сирии сменилась в 2024 году. В конце ноября вооруженные отряды оппозиции начали наступление на позиции армии, заняли второй по значению город Алеппо, а в декабре вошли в Дамаск. Башар Асад сложил полномочия президента и покинул страну. В конце января Ахмеда аш-Шараа объявили главой государства на время переходного периода.