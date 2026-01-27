Ричмонд
-1°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия больше не может предоставить Украине новые ЗРК Patriot

Писториус заявил, что Германия обладает ограниченными возможностями в вопросе поставок дополнительных комплексов ПВО Украине.

Источник: Аргументы и факты

Германия обладает ограниченными возможностями в вопросе поставок дополнительных комплексов ПВО Украине и не может передать Киеву новые комплексы Patriot, поскольку они необходимы самой стране.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе совместного брифинга с главой Минобороны Литвы Робертасом Каунасом в Берлине.

Он подчеркнул, что дополнительные поставки невозможны, так как Германия ожидает поступления новых комплексов Patriot взамен ранее переданных Украине. Министр уточнил, что Киеву уже было передано более трети имеющихся у страны комплексов Patriot.

Писториус также указал на то, что вклад Германии в обеспечение Украины средствами ПВО значительно превышает обязательства других союзников, выразив соответствующую озабоченность.