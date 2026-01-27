Разведывательный самолет ВМС США Poseidon заметили в районе Мурманска

Противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon был зафиксирован в нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря недалеко от Мурманска. Согласно данным портала Flightradar24, отслеживающего перемещения воздушных судов, он вылетел из международного аэропорта Кефлавик в Исландии и через несколько часов появился в районе российского порта.