Разведывательный самолет ВМС США Poseidon заметили в районе Мурманска

Противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon был зафиксирован в нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря недалеко от Мурманска.

Противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon был зафиксирован в нейтральном воздушном пространстве Баренцева моря недалеко от Мурманска. Согласно данным портала Flightradar24, отслеживающего перемещения воздушных судов, он вылетел из международного аэропорта Кефлавик в Исландии и через несколько часов появился в районе российского порта.

Позднее самолёт перестал отображаться на радарах, и в настоящее время его присутствие в этом районе не фиксируется.

Boeing P-8A Poseidon, созданный на базе пассажирского лайнера 737−800ERX, предназначен для наблюдения за надводной обстановкой, обнаружения и противодействия подводным лодкам.

Ранее сообщалось, что Белый дом назвал переговоры России, Украины и США историческими.

