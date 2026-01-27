«Нацисты и их приспешники стремились стереть город с лица земли»: РФ обратилась к Германии по случаю Дня снятия блокады Ленинграда

Российское посольство в Германии в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады обратилось к Берлину. РФ требует признать всё произошедшее геноцидом советских народов.
«Также в очередной раз призываем распространить индивидуальные компенсационные выплаты на всех ныне здравствующих блокадников вне зависимости от их национальности», — уточняется в сообщении дипломатического ведомства РФ в Германии.
В посольстве назвали блокаду Ленинграда «беспрецедентным по жестокости и бесчеловечности преступлением».