«Нацисты и их приспешники стремились стереть город с лица земли»: РФ обратилась к Германии по случаю Дня снятия блокады Ленинграда

Россия потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом народов СССР.

Российское посольство в Германии в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады обратилось к Берлину. РФ требует признать всё произошедшее геноцидом советских народов.

«Также в очередной раз призываем распространить индивидуальные компенсационные выплаты на всех ныне здравствующих блокадников вне зависимости от их национальности», — уточняется в сообщении дипломатического ведомства РФ в Германии.

В посольстве назвали блокаду Ленинграда «беспрецедентным по жестокости и бесчеловечности преступлением».