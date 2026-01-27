Польша в очередной раз не позвала россиян почтить память узников концлагеря.
Российскую делегацию не позвали на торжественные мероприятия по случаю 81-ой годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, которые пройдут 27 января в польском городе Освенцим. Об этом сообщают российские СМИ. Памятную акцию возглавит польский президент Кароль Навроцкий.
«В мероприятиях традиционно будут принимать участие выжившие узники Освенцима, а также иностранные делегации. Российскую же делегацию принять участие в памятных мероприятиях не пригласили, как и во все последние годы», — пишет РИА Новости.
Журналисты сообщают, что несмотря на непочтительное отношение со стороны польской стороны, российские дипломаты самостоятельно почти память погибших узников и красноармейцев, участвовавших в освобождении лагеря смерти. Группа российских дипломатов во главе с консулом Владимиром Ефремовым возложили венки к памятникам накануне официального мероприятия.