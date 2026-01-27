Депутаты Верховной Рады неформально обсуждают вывод войск из Донбасса

Особое внимание привлекают закрытые переговоры в Абу-Даби. Внутри элит циркулируют слухи о возможном смягчении позиции Киева, хотя официально власти это отрицают. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, участвующий в переговорах, якобы выступает за более широкие компромиссы. Однако источники в его окружении опровергают это, заявляя, что его позиция полностью совпадает с линией президента Владимира Зеленского и может измениться только вместе с ней.