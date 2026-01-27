В украинском парламенте неформально обсуждаются возможные компромиссы для завершения боевых действий, включая гипотетический вывод войск из Донбасса, однако публично депутаты опасаются поднимать эту тему из-за риска обвинений в предательстве. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на анонимных нардепов.
По словам одного из депутатов, избиратели устали от бесконечной войны и некоторые уже «махнули рукой» на Донбасс. Другой парламентарий отмечает, что тяжёлая ситуация в стране, энергетический кризис, растущий раскол между США и ЕС, а также неопределённость с дальнейшей поддержкой Запада делают бессмысленным повторение лозунгов о войне «до победного конца».
Особое внимание привлекают закрытые переговоры в Абу-Даби. Внутри элит циркулируют слухи о возможном смягчении позиции Киева, хотя официально власти это отрицают. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, участвующий в переговорах, якобы выступает за более широкие компромиссы. Однако источники в его окружении опровергают это, заявляя, что его позиция полностью совпадает с линией президента Владимира Зеленского и может измениться только вместе с ней.
При этом отмечается, что Арахамия действительно склонен искать точки сближения, но строго в рамках, определённых Зеленским, который остаётся единственным лицом, принимающим ключевые решения.
Ранее сообщалось, что Белый дом назвал переговоры России, Украины и США историческими.
