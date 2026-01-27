Авианосец США Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток на фоне ситуации в Иране

Американский авианосец Abraham Lincoln прибыл в зону Индийского океана, чтобы содействовать стабильности ситуации на Ближнем Востоке на фоне иранского кризиса. Об этом информирует Центральное командование ВС США.
«Авианосная ударная группа Abraham Lincoln в настоящее время развернута на Ближнем Востоке для содействия региональной безопасности и стабильности», — сказано в релизе, который Центком опубликовал в социальной сети Х.
Ранее сообщалось, что прибывший корабль будет участвовать в подготовке к возможному военному конфликту с Ираном.
Ранее американские военные аналитики допустили, что США могут нанести удар по Ирану с применением крылатых ракет Tomahawk. Сообщалось, что Пентагон в этом случае может задействовать эсминцы, находящиеся на Ближнем Востоке, а также боевую авиацию — истребители и стратегические бомбардировщики.