Больше, чем у Венесуэлы: США сконцентрировали армаду рядом с Ираном и ждут переговоров

Глава американской администрации также выразил уверенность, что Иран стремится к возобновлению диалога с Вашингтоном. Трамп отметил, что со стороны иранских властей поступали неоднократные сигналы о готовности к переговорам, однако не стал уточнять, о каком именно формате возможных договорённостей может идти речь.
«У нас большая армада рядом с Ираном. Они неоднократно звонили. Они хотят говорить», — сказал хозяин Белого дома.
Ранее глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи обратился к военнослужащим США. Он заявил, что если Америка допустит ошибку и совершит нападение на основе просчётов «заблуждающегося президента», то её солдатам следует попрощаться со своими семьями.
