Ричмонд
-1°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше, чем у Венесуэлы: США сконцентрировали армаду рядом с Ираном и ждут переговоров

Президент США Дональд Трамп сообщил о значительном военном присутствии американских сил вблизи границ Ирана. По его словам, группировка в этом регионе превосходит по масштабам ту, что ранее была развёрнута у берегов Венесуэлы. Об этом он заявил в беседе с журналистами портала Axios.

Глава американской администрации также выразил уверенность, что Иран стремится к возобновлению диалога с Вашингтоном. Трамп отметил, что со стороны иранских властей поступали неоднократные сигналы о готовности к переговорам, однако не стал уточнять, о каком именно формате возможных договорённостей может идти речь.

«У нас большая армада рядом с Ираном. Они неоднократно звонили. Они хотят говорить», — сказал хозяин Белого дома.

Ранее глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи обратился к военнослужащим США. Он заявил, что если Америка допустит ошибку и совершит нападение на основе просчётов «заблуждающегося президента», то её солдатам следует попрощаться со своими семьями.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше