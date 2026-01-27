Ричмонд
Недалеко от Мурманска замечен самолет-разведчик США Poseidon

Американский самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon был замечен недалеко от порта Мурманска.

Источник: Аргументы и факты

Американский самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon был замечен недалеко от Мурманска. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, специализирующегося на мониторинге авиадвижения.

Известно, что самолет-шпион вылетел из международного аэропорта Кеблавик в Исландии и позже был замечен в районе нейтральных воздушных пространств Баренцева моря, недалеко от Мурманского порта.

Ранее, 20 января, этот же самолет был замечен над акваторией Черного моря недалеко от Сочи.

В конце минувшего года в небе над Прибалтикой рядом с границей с Россией также пролетел разведывательный дрон ВВС США Northrop Grumman RQ-4B Global Haw.

