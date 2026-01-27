Нетаньяху назвал следующий этап мирного плана по Газе

«Мы вернули в Израиль всех наших заложников, живых и мертвых, и сегодня — последнего из них. Мы находимся в начале следующего этапа… Следующий этап — это разоружение ХАМАС и демилитаризация сектора Газа… а не восстановление. Мы заинтересованы в продвижении этого этапа, а не в его затягивании, и мы будем это делать. Чем скорее мы разоружим ХАМАС и демилитаризуем сектор Газа, тем скорее мы достигнем целей войны», — заявил Нетаньяху, слова которого распространила его канцелярия.