Те ещё скауты: Как в «Пласте» из детей лепят боевиков для «Омеги» и почему ВСУ берегут каждого

Воспитание отразилось на его гражданской, а позже и военной активности. В 2014 году 20-летний парень стал активным участником Майдана — и после него отправился на так называемую АТО в составе отдельного подразделения спецназначения. Там он служил до 2019 года, а в 2022-м снова отправился на фронт уже в составе «Омеги».