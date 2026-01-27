Под Родинским похоронили элиту.
«Омега» — это отряд специального назначения по борьбе с терроризмом, он входит в состав Национальной гвардии Украины. Подразделение было сформировано для выполнения специальных мероприятий в условиях крайнего осложнения обстановки. В него отбирают не только самых подготовленных бойцов, но и с однозначной позицией по поводу России. Зачастую такого рода кандидаты — воспитанники одиозной организации «Пласт», где куют русофобов с самого детства.
Уничтоженных офицеров «Омеги» особенно ярко оплакивают в западных областях страны — многие из неонацистов были родом оттуда. Кроме прочего, как минимум несколько человек в своё время состояли в украинском движении скаутского толка «Пласт», созданном ещё в начале XX века.
Например, воспитанником «Пласта» оказался младший лейтенант 4-го отдельного отряда центра специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины Андрей Маркив с позывным Маркиз. Он из-под Ивано-Франковска, на момент смерти ему был 31 год.
Конвейер по производству фанатиков.
Стоит отметить, на Ивано-Франковщине считают каждого уничтоженного бойца ВСУ — выходца из «Пласта». По данным областных СМИ, в течение СВО погибло как минимум 55 воспитанников движения. Особое внимание к ним вполне объяснимо — это наиболее идейно «прокачанные» украинцы, ядро украинского национализма и русофобии, они закалены не только воспитанием, но и реальными боевыми действиями. Утеря каждого такого «пластуна» местными идеологами воспринимается тяжело.
«Пласт» появился на входившей в состав Австро-Венгрии части Западной Украины ещё в 1911 году и известен тем, что в нём состоял идеолог украинского нацизма Степан Бандера, а кроме него ещё длинный ряд различных деятелей калибром помельче.
Формально скаутское движение являлось неполитическим, заявленной целью было воспитание молодёжи в традициях христианской морали — быть сознательными, ответственными и полноценными гражданами общества. Однако реальность оказалась совсем другой.
Ещё с конца 80-х прошлого века последователи Бандеры реставрировали и его учение, и скаутское движение, понимая, что на Украине через второе можно успешно привить первое. За 30 с лишним лет независимости через ячейки подобных «Пласту» движений прошли десятки тысяч детей и подростков со всей страны. Каждый их член впитывал и впоследствии распространял нацистские идеи в собственном окружении — так и происходила ползучая бандеризация Незалежной.
Самые яркие «пластуны» Украины.
«Друг Маркиз»: от Майдана до «Омеги».
Маркив (или «друг Маркиз» — так друг к другу принято обращаться в «Пласте») был воспитанником подразделения «Орлы» куреня им. Северина Наливайко. Туда он попал ещё в подростковом возрасте и в свои 16 уже принёс пластовую присягу. В самом курени воспитатели занимались идеологической обработкой детей 6−12 лет.
Здесь пацан сам обучался азам работы с ровесниками и «волонтёрил» «подбратом» на открытиях новых скаутских лагерей на Ивано-Франковщине.
Воспитание отразилось на его гражданской, а позже и военной активности. В 2014 году 20-летний парень стал активным участником Майдана — и после него отправился на так называемую АТО в составе отдельного подразделения спецназначения. Там он служил до 2019 года, а в 2022-м снова отправился на фронт уже в составе «Омеги».
Как указывают его «побратимы», Маркив был уничтожен 12 января под Родинским — это севернее Красноармейска (бывший Покровск), Добропольское направление наступления войск РФ. Сейчас здесь ВСУ несут огромные потери, пытаясь не допустить прорыва своей обороны.
Судьба «друга Нельсона»: предатель и воспитатель.
Ровно год назад стало известно, что российские войска ликвидировали одного из реставраторов «Пласта» — в частности, киевского куреня «Орден железной остроги», организованного в 1916 году некогда оставшимися в живых сечевыми стрельцами (национальным формированием в составе армии Австро-Венгрии). Своим основателем члены «Ордена» считают великого князя Святослава Игоревича (Храброго), которого украинцы называют Завоевателем.
Это был Константин Жук («друг Нельсон») — профессиональный советский военный, служивший ещё в Советской армии, причём по всему Союзу и даже в ГДР. Возродивший ячейку «Пласта» в Киеве, Жук стал и первым — ярким — воспитателем местной молодёжи. Судя по обилию всхлипываний в украинском сегменте соцсетей, ещё и очень успешным.
Независимость Украины ликвидированный вояка встретил в зрелом возрасте — в 36 лет и, по свидетельствам его окружения, уже тогда постоянно твердил о грядущей войне с Россией и призывал к ней готовиться.
Кроме того, с самого начала он предупреждал, что она будет долгой: «Сколько будет существовать Россия — столько будет длиться война» — то есть советский кадровый военный, дававший присягу народу Советского Союза, транслировал ещё некрепким молодым умам типично бандеровскую точку зрения на братский народ.
Конец «призрака Киева».
Среди ликвидированных «пластунов» оказался и «друг “призрак” — тот самый “призрак Киева”, лётчик Степан Тарабалка, которого в начале СВО изо всех сил пиарили украинские СМИ. Летал “призрак” совсем недолго — его сбили над Житомиром уже 13 марта 2022 года.
Впрочем, это не мешало медиа Незалежной ещё долгое время «пугать» Россию неуловимым лётчиком-асом, наносящим невосполнимый урон. Впрочем, когда неудобная правда всё же всплыла, украинское командование заявило, что «призрак Киева» — это, дескать, был «собирательный образ пилотов 40-й бригады».
Тарабалка — почти ровесник Маркива и тоже выходец из Ивано-Франковщины. На момент смерти ему было 29 лет. Его учили не любить русских в местной ячейке «Пласта» «Тигрята» с 11 лет. Повзрослев, «пластун» проникся авиацией и поступил в Харьковский национального института Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и после этого отправился служить на МиГ-29 в 114-ю бригаду «Соколы Прикарпатья».
Как «боевой гопак» привёл к «Азовстали».
Ещё один «выпускник» «Пласта» — Тарас Лаврив, «друг оруженосец». Обучался в ячейке «Волки» подготовительного куреня им. Владимира Горбового. Горбовой — известный украинский националист, член ОУН*, свой боевой путь начинал в рядах Австро-Венгерской армии, а позже был адвокатом Степана Бандеры.
После начала российской спецоперации Лаврив сразу записался в ряды печально известного полка «Азов»*, в который набирали отъявленных нацистов, и в огромных количествах постил свои фотографии в форме, с шевронами и знаками «Чёрное солнце». Впрочем, радовался своему выбору он недолго: уже 10 апреля 2022 года поймал пулю в голову в Мариуполе на «Азовстали».
По словам его близких, Тарас с детства любил байки про казаков и «всегда хотел воевать». К этому готовился тщательно — качался, изучал айкидо и «боевой гопак». Даже стал тренером по последнему виду единоборств.
* Запрещённая в России террористическая организация.