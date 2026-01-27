Постпред РФ в Вене Ульянов оценил ядерный потенциал НАТО

«Совокупный потенциал США, Великобритании и Франции, являющихся военными союзниками по блоку НАТО, превышает 2 тыс. боезарядов, тогда как у России их теперь почти в полтора раза меньше», — отметил Ульянов.
По его словам, с точки зрения российской безопасности образуется существенный дисбаланс. По ДСНВ у России и США должно быть не более 1550 ядерных боезарядов. В то же время у Франции их около 300, а у Великобритании — более 200.
Напомним, в новой военной доктрине США Россия квалифицируется как «постоянная, но контролируемая угроза» для восточных флангов НАТО.
