США проигнорировали предложение России по продлению ДСНВ

Россия до сих пор не получила от США официальный ответ на предложение продлить ключевые количественные параметры Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) хотя бы на один год. Об этом заявил поспред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Россия до сих пор не получила от США официальный ответ на предложение продлить ключевые количественные параметры Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) хотя бы на один год. Об этом заявил поспред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Россия предлагала продлить, по меньшей мере на год, ключевые количественные параметры ДСНВ. Ответа нет», — сообщил Ульянов в беседе с «Известиями».

Ранее президент Владимир Путин объявил, что Россия готова и после 5 февраля 2026 года добровольно в течение одного года придерживаться ограничений, предусмотренных ДСНВ. Президент увязал этот шаг с зеркальными действиями Вашингтона: Москва сохранит параметры, если США подтвердят готовность сделать то же самое. Российская инициатива предполагает временное продление ключевых количественных ограничений — по носителям и боезарядами — на переходный период, чтобы у сторон оставалось время для возможных новых договоренностей.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал предложение Путина как «хорошую идею». Однако, как следует из заявления Ульянова, к настоящему моменту эта оценка не перешла в официальные договорные шаги. Российский постпред отметил, что отсутствие ответа затрудняет планирование дальнейших действий в сфере контроля над ядерными вооружениями.

