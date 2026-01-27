США проигнорировали предложение России по продлению ДСНВ

Россия не получила ответа США об ограничении ядерного оружия.
Россия до сих пор не получила от США официальный ответ на предложение продлить ключевые количественные параметры Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) хотя бы на один год. Об этом заявил поспред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Россия предлагала продлить, по меньшей мере на год, ключевые количественные параметры ДСНВ. Ответа нет», — сообщил Ульянов в беседе с «Известиями».
Ранее президент Владимир Путин объявил, что Россия готова и после 5 февраля 2026 года добровольно в течение одного года придерживаться ограничений, предусмотренных ДСНВ. Президент увязал этот шаг с зеркальными действиями Вашингтона: Москва сохранит параметры, если США подтвердят готовность сделать то же самое. Российская инициатива предполагает временное продление ключевых количественных ограничений — по носителям и боезарядами — на переходный период, чтобы у сторон оставалось время для возможных новых договоренностей.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал предложение Путина как «хорошую идею». Однако, как следует из заявления Ульянова, к настоящему моменту эта оценка не перешла в официальные договорные шаги. Российский постпред отметил, что отсутствие ответа затрудняет планирование дальнейших действий в сфере контроля над ядерными вооружениями.