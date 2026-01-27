США проигнорировали предложение России по продлению ДСНВ

Ранее президент Владимир Путин объявил, что Россия готова и после 5 февраля 2026 года добровольно в течение одного года придерживаться ограничений, предусмотренных ДСНВ. Президент увязал этот шаг с зеркальными действиями Вашингтона: Москва сохранит параметры, если США подтвердят готовность сделать то же самое. Российская инициатива предполагает временное продление ключевых количественных ограничений — по носителям и боезарядами — на переходный период, чтобы у сторон оставалось время для возможных новых договоренностей.