Германия больше не будет передавать Киеву системы ПВО Patriot

Министр подчеркнул, что помощь ФРГ в сфере ПВО уже была весьма значительной. По его утверждению, Берлин передал Киеву свыше трети имевшихся у неё ракетных комплексов подобного класса. Что касается систем IRIS-T, Писториус отметил, что ФРГ остаётся их единственным поставщиком для Украины и продолжит обеспечивать её этим типом вооружений.