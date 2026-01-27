Министр подчеркнул, что помощь ФРГ в сфере ПВО уже была весьма значительной. По его утверждению, Берлин передал Киеву свыше трети имевшихся у неё ракетных комплексов подобного класса. Что касается систем IRIS-T, Писториус отметил, что ФРГ остаётся их единственным поставщиком для Украины и продолжит обеспечивать её этим типом вооружений.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время дефицита ракет противовоздушной обороны у Украины нет. При этом он тут же потребовал у США нарастить поставки.
