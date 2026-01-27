Ричмонд
Германия больше не будет передавать Киеву системы ПВО Patriot

Глава Бундесвера Борис Писториус объявил, что Германия более не имеет возможности передавать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. По его словам, собственные потребности страны в противовоздушной обороне теперь являются приоритетом.

Министр подчеркнул, что помощь ФРГ в сфере ПВО уже была весьма значительной. По его утверждению, Берлин передал Киеву свыше трети имевшихся у неё ракетных комплексов подобного класса. Что касается систем IRIS-T, Писториус отметил, что ФРГ остаётся их единственным поставщиком для Украины и продолжит обеспечивать её этим типом вооружений.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время дефицита ракет противовоздушной обороны у Украины нет. При этом он тут же потребовал у США нарастить поставки.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

