Марочко: Киев не прекращает наращивать группировку в Красном Лимане

ЛУГАНСК, 27 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие ведут ожесточенные бои в окрестностях Красного Лимана (украинское название — Лиман) Донецкой Народной Республики, командование Вооруженных сил Украины не прекращает наращивать свою группировку в городе. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В Красном Лимане и его окрестностях идут ожесточенные бои. Противник довольно-таки серьезно сопротивляется. Более того, Киев подбрасывает сюда на регулярной основе дополнительные силы и средства», — сказал он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что отдельные группы российских военнослужащих проникли в Красный Лиман и ведут бои в его кварталах.