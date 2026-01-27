Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: Киев не прекращает наращивать группировку в Красном Лимане

Военный эксперт сообщил, что противник регулярно перебрасывает к населенному пункту дополнительные силы и средства.

ЛУГАНСК, 27 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие ведут ожесточенные бои в окрестностях Красного Лимана (украинское название — Лиман) Донецкой Народной Республики, командование Вооруженных сил Украины не прекращает наращивать свою группировку в городе. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В Красном Лимане и его окрестностях идут ожесточенные бои. Противник довольно-таки серьезно сопротивляется. Более того, Киев подбрасывает сюда на регулярной основе дополнительные силы и средства», — сказал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что отдельные группы российских военнослужащих проникли в Красный Лиман и ведут бои в его кварталах.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше