Тунис предоставит площадку для конференции по ливийскому урегулированию

После свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала Ливийская национальная армия. В 2021 году Форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не проведены. Сейчас в Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдель Хамидом Дбейбой — находится в Триполи. Второе — под руководством Усамы Хаммада — изначально базировалось в Бенгази, а затем перебралось в Сирт.