НАТО разрабатывает защитный ИИ для «борьбы с дезинформацией»

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс планирует внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) для обнаружения и классификации «ложной информации» в реальном времени, выяснил ТАСС из отчета НАТО, находящегося в распоряжении агентства.

Источник: AP 2024

Доклад «Война — это игра разума: противодействие вооруженной информации» опубликован в январе Колледжем обороны НАТО в Риме в рамках цикла «Серия “Стратегия”. Авторы исследования — Марек Гавлик и Иржи Горачек из Центра перспективных исследований мозга и сознания Национального института психического здоровья. Они подчеркивают, что когнитивная война предполагает использование информации как оружия для “манипулирования восприятием реальности”.

Как следует из отчета, альянс делает ставку на «трехсторонний подход к защите когнитивной сферы»: технологический, регуляторный и образовательный.

Технологический столп предполагает использование машинного обучения для автоматического выявления «ИИ-дезинформации» и создания «цифровых ИИ-персон», которые будут взаимодействовать с «уязвимыми группами населения для укрепления их устойчивости к манипуляциям».

Регуляторный аспект подразумевает принятие национальных законов, усиливающих ответственность за использование ИИ, а образовательный — внедрение медиаграмотности в школьные программы с раннего возраста.

В июле 2024 года альянс обнародовал обновленную стратегию в области ИИ, подчеркнув необходимость ускоренной и безопасной интеграции этих технологий для противодействия иностранным угрозам.

