НАТО разрабатывает защитный ИИ для «борьбы с дезинформацией»

Доклад «Война — это игра разума: противодействие вооруженной информации» опубликован в январе Колледжем обороны НАТО в Риме в рамках цикла «Серия “Стратегия”. Авторы исследования — Марек Гавлик и Иржи Горачек из Центра перспективных исследований мозга и сознания Национального института психического здоровья. Они подчеркивают, что когнитивная война предполагает использование информации как оружия для “манипулирования восприятием реальности”.