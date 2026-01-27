В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Курской области, сообщает оперштаб регионального правительства.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в Telegram-канале регионального оперативного штаба.
