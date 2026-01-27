Ричмонд
Трамп рассказал о военной армаде США вблизи Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная группировка США, сосредоточенная вблизи Ирана, по своим масштабам уже превосходит ту, что была ранее развёрнута у берегов Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная группировка США, сосредоточенная вблизи Ирана, по своим масштабам уже превосходит ту, что была ранее развёрнута у берегов Венесуэлы. Об этом он сообщил в интервью изданию Axios, добавив, что ситуация вокруг Ирана остаётся изменчивой, но раскрывать конкретные планы в отношении республики не стал.

«У нас большая армада вблизи Ирана. Больше, чем у Венесуэлы», — заявил Трамп.

По информации издания со ссылкой на чиновников Белого дома, Трамп по-прежнему рассматривает возможность военного удара по Ирану, несмотря на то, что внутренние протесты в стране, по его оценке, уже «в основном подавлены».

Ранее сообщалось, что Песков оценил последствия возможного удара США по Ирану.

