Глава Сирии аш-Шараа встретится с Путиным в Москве 28 января

Напомним, Путин и аш-Шараа уже встречались в Кремле 15 октября 2025 года. Переговоры длились больше двух с половиной часов. Сначала лидеры обсудили важные вопросы в узком кругу. Затем к беседе присоединились члены официальных делегаций. Одной из главных тем стали российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе.