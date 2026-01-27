Ричмонд
Глава Сирии аш-Шараа встретится с Путиным в Москве 28 января

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду, 28 января. Он проведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа посетит Москву в среду и встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Подробности будущего визита и темы переговоров сирийская сторона не уточняет.

Напомним, Путин и аш-Шараа уже встречались в Кремле 15 октября 2025 года. Переговоры длились больше двух с половиной часов. Сначала лидеры обсудили важные вопросы в узком кругу. Затем к беседе присоединились члены официальных делегаций. Одной из главных тем стали российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

