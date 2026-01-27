Временный президент Сирии аш-Шараа посетит Россию 28 января

Официальный визит временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Москву запланирован на 28 января. Об этом информирует телеканал Syria TV. Аш-Шараа является президентом Сирии на время переходного периода.
При этом Ахмед аш-Шараа отменил свой визит в Германию и встречу с руководством Федеративной Республики Германии, который был запланирован на 20 января. О причинах отмены официального мероприятия не сообщалось.
Ранее сирийский лидер во время визита в РФ в октябре 20225 года отметил важность стратегического партнёрства с Москвой. Аш-Шараа заявил, что его страна опирается на многочисленные достижения, которых удалось достичь благодаря поддержке России в различных сферах.
Президент России Владимир Путин на встрече с новым главой Сирии Ахмедом аш-Шараа также напомнил ему о дружеских и крепких отношениях Дамаска с Москвой.