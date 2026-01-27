Ричмонд
Единственный ПХГ в Прибалтике заполнен менее, чем на 33%, заявил «Газпром»

«Газпром»: меньше трети запасов газа осталось в единственном ПХГ в Прибалтике.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Меньше трети запасов газа осталось в единственном подземном хранилище газа в Прибалтике — Инчукалнском, на это указал «Газпром».

«В единственном подземном хранилище Прибалтики осталось меньше трети запасов газа. На 25 января заполненность Инчукалнского ПХГ — ниже 33%», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Газпрома».

Компания пояснила, что такие данные предоставлены Gas Infrastructure Europe и оператором газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid.

В прошлом году такой уровень запасов был достигнут на три месяца позже — 21 апреля, когда завершился сезон отбора для единственного хранилища в регионе, отметили в «Газпроме».

«Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии, где установилась стабильно холодная погода», — предупредила компания.