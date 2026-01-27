Единственный ПХГ в Прибалтике заполнен менее, чем на 33%, заявил «Газпром»

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Меньше трети запасов газа осталось в единственном подземном хранилище газа в Прибалтике — Инчукалнском, на это указал «Газпром».
«В единственном подземном хранилище Прибалтики осталось меньше трети запасов газа. На 25 января заполненность Инчукалнского ПХГ — ниже 33%», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Газпрома».
Компания пояснила, что такие данные предоставлены Gas Infrastructure Europe и оператором газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid.
В прошлом году такой уровень запасов был достигнут на три месяца позже — 21 апреля, когда завершился сезон отбора для единственного хранилища в регионе, отметили в «Газпроме».
«Недостаточный объем газа в Инчукалнском ПХГ может создать серьезные проблемы для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии, где установилась стабильно холодная погода», — предупредила компания.