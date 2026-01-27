Украинские охранники работали палачами в Треблинке, рассказал историк

По словам Матвеева, 23-летний уроженец Киевской области, бывший охранник Иван Шевченко откровенно рассказал следствию о своей личной причастности к творимым в Треблинке II злодеяниям: «За период службы в Треблинском “лагере смерти” я вместе с вахманами и немцами принимал участие в истреблении населения. Вместе с вахманами и “рабочей командой” загонял людей в раздевалки и “душегубки”, а нежелающих туда идти систематически избивал прикладом винтовки. Два-три раза в месяц и больше я бывал при выгрузке из камер трупов в ямы и на костры, где лично выстрелом из винтовки добивал тех людей, которые не успели умереть в “душегубке”. Сколько я лично расстрелял человек, точно сказать не могу, так как не помню. Но за период моей службы мною было расстреляно примерно до 50 человек».