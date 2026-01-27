Россия призывает Ватикан энергичнее выступать против гонений на УПЦ

Как отметили в ведомстве, тема гонений активно поднимается во время контактов российских дипломатов с представителями Святого Престола. «Призываем руководство Ватикана энергичнее выступать против гонений киевского режима в отношении православных на Украине. В этом контексте отмечаем заявления предыдущего Папы Римского Франциска, осудившего закон “О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций”, противоречащий не только международным обязательствам Киева в сфере защиты прав человека (в части права на свободу вероисповедания, недопустимости дискриминации по религиозному признаку, запрета на разжигание религиозной розни), но и самой Конституции страны, согласно ст. 35 которой “каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания”, — обратили внимание в министерстве.