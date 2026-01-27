СМИ: авианосец «Авраам Линкольн» через 1−2 дня будет готов атаковать Иран

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн», вошедший в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в Индийском океане, может быть готов к военному применению против Ирана через один-два дня, если возникнет такая необходимость, пишет газета New York Times.
В понедельник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» вошла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в Индийском океане.
«Если бы Белому дому нужно было отдать приказ о нанесении ударов по Ирану, авианосец теоретически смог бы предпринять военные действия в течение одного-двух дней», — говорится в сообщении.
Как сообщили изданию неназванные американские чиновники, США уже направили в регион дюжину истребителей F-15E для усиления ударной авиации.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США «на всякий случай» движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.