Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: авианосец «Авраам Линкольн» через 1−2 дня будет готов атаковать Иран

NYT: авианосец «Авраам Линкольн» через 1−2 дня будет готов атаковать Иран.

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн», вошедший в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в Индийском океане, может быть готов к военному применению против Ирана через один-два дня, если возникнет такая необходимость, пишет газета New York Times.

В понедельник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» вошла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) в Индийском океане.

«Если бы Белому дому нужно было отдать приказ о нанесении ударов по Ирану, авианосец теоретически смог бы предпринять военные действия в течение одного-двух дней», — говорится в сообщении.

Как сообщили изданию неназванные американские чиновники, США уже направили в регион дюжину истребителей F-15E для усиления ударной авиации.

Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США «на всякий случай» движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем.

Узнать больше по теме
Авраам Линкольн: биография, семья и карьера президента США и освободителя рабов
Шестнадцатый президент США сыграл ключевую роль в сохранении единства страны и отмене рабства. Авраам Линкольн возглавил государство в один из самых сложных периодов его истории — во время Гражданской войны. Его политика, направленная на укрепление федеральной власти и преодоление раскола, определила дальнейшее развитие Штатов.
Читать дальше